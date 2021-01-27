Баранец: НАТО — это американская дубина в Европе и в мире

Говоря о вмешательстве США во внутреннюю политику других стран и механизмах, с помощью которых они стараются доминировать на мировой арене, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец назвал НАТО «дубиной» в руках американских властей. В ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, он заявил, что натовская пропаганда промыла мозги всему миру, постоянно упоминая об угрозе со стороны России.

«Эта пропаганда работает 24 часа в сутки, поэтому все европейские страны живут в страхе. Это делается для того, чтобы оправдать существования НАТО», — уверен Баранец.

Он сказал, что постоянно следит за настроениями в войсках стран, входящих в НАТО, и там тоже начинают подозревать, что это просто механизм, с помощью которого США решают свои проблемы.

«НАТО — это американская дубина в Европе и в мире. Она не нужна ни Германии, ни Франции. Америка просто поставила на колени эти страны и начинает душить их, как только они пытаются снять с себя ее хомут!» — подчеркнул эксперт.

Баранец глубоко убежден, что этот «хомут» не нужен Европе и она терпит его только из-за экономического, и политического давления США.