Милонов обвинил штабы Навального в наркотизации протестных активистов перед митингами

Штабы Алексея Навального целенаправленно снабжают сторонников блогера наркотическими веществами, призванными придать им храбрости на несанкционированных акциях в защиту узника «Матросской тишины». Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее колумнист ФАН и эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян получил инсайд от источника, близкого к следственным органам. Он рассказал им об истории, которая случилась в Ростове-на-Дону с молодыми ребятами, попавшимися на употреблении наркотических курительных смесей, а до этого ходившими на местные протестные митинги, где они проявляли себя крайне нестандартным образом. Правоохранители убеждены, что подобное поведение было продуцировано именно незаконными психотропными препаратами.

«Как можно подтолкнуть молодежь к необдуманным, опасным и совершенно нелогичным действиям на митинге? Например — напасть на полицейского, который в праве применить по отношению к агрессору летальное оружие? — задается вопросом Милонов. — Конечно же, затуманить сознание девушек и парней наркотическими препаратами, которые отключат у них инстинкт самосохранения! Я думаю, и в Ростове-на-Дону, и в других городах имела место целенаправленная «накурка» манифестантов, которые затем ринулись в бой на вооруженных правоохранителей».

Депутат напомнил, что среди лидеров протеста также есть любители «дунуть» — например, «большой поклонник Навального» и руководитель петербургских «яблочников» Максим Резник, застуканный фотографами как раз за курением наркотических смесей.

«Этому человеку хорошо известно, как можно воодушевить себя на оппозиционные подвиги, — заметил парламентарий. — Уверен, он активно делится своим опытом с подрастающим поколением».

По мнению собеседника ФАН, употребление психоактивных веществ на несанкционированных акциях крайне опасно, поскольку разгоряченная наркотиками толпа «способна на любое безумство».

«Она будет идти напролом и совершать поступки, которые человек в обычном состоянии в принципе совершить не может! — заявил Милонов. — Эти люди проявляют немотивированную агрессию, бьют машины и хватают заложников — что мы, собственно, и видели 23 января по всей стране».

В штабах Навального, продолжил Милонов, наркотизация протестных активистов поставлена на поток. Он заявил, что правоохранительным органам стоит серьезно проверить работу этих структур — наверняка у них где-то на складе запрятана крупная партия запрещенных веществ.

Депутат также выдвинул идею, которая может быть взята на вооружение правоохранительными органами, а именно — проверять всех задержанных на несанкционированных акциях на предмет наркотического опьянения.