Трансгендеры пополнили ряды армии США 

Президент США Джозеф Байден подписал указ, отменяющий введенные предыдущей администрацией ограничения на службу в американских ВС трансгендеров — людей, считающих себя представителями другого пола, нежели тот, к которому они принадлежат с рождения. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН эксперты оценили актуальность данного решения главы Белого дома и рассказали, способны ли трансгендеры участвовать в военных действиях.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, что об этой новости думают сами американцы.

«Я был в США и разговаривал с американскими политиками и солдатами. Они объяснили мне, что общество США свыклось с трансгендерами, но при этом проблемы в армии существуют, так как трансгендеров не везде встречают с аплодисментами. Вместе с этим, в Америке начали строить общежития для трансгендерных пар. Также один американский офицер сообщил, что решение об отмене ограничений для трансгендеров в армии было принято из-за нехватки военных кадров. Поэтому США решили пополнить пустующие ряды армии мужиками, которые между собой занимаются любовью», — сообщил полковник в отставке, отметив что сам он «с великой брезгливостью» встретил данную новость.

По словам эксперта, в рядах российской армии существует остроумная шутка.

«Теперь Россия знает, как победить Америку. Ее нужно атаковать с тыла», — посмеялся военный обозреватель «Комсомольской правды».

Главный редактор онлайн-журнала «На линии» Виктор Мараховский менее категоричен в своих оценках.

«Я не слышал о том, что ориентация могла мешать трансгендеру нажать на кнопку и запустить ракету. Если рассуждать о способностях трансгендеров, то видимо они как-то могут воевать. Я уверен, что управлять дроном они тоже могут», — отметил публицист, подчеркивая способности представителей ЛГБТ-сообщества участвовать в современной технологической войне.

Ранее ФАН сообщал, что по данным Минобороны США, в 2016 году 1% американских военнослужащих являлись трансгендерами, что составляет около 8,9 тыс. человек. В других источниках утверждается, что в тот момент в армии США служило более 15 тыс. солдат и офицеров с несовпадающей гендерной идентичностью.

По словам лейтенанта ВМС США и защитника ЛГБТ-сообщества Блейка Дремана, запрет экс-президента США Дональда Трампа мешал американцам «быть самими собой» и служить своей нации. Однако теперь трансгендерам в США дадут в руки оружие. Стоит отметить, что подобные люди появятся и в других американских ведомствах. Так, ранее Байден выдвинул на пост помощника главы Минздрава США трансгендера Рейчел Левайн.

Одним из первых указов Байдена на посту главы государства был документ, направленный на «предотвращение и борьбу с дискриминацией по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации», который обязывает школы разрешить трансгендерам заниматься спортом и выступать на соревнованиях. Несоблюдающие распоряжение главы Белого дома образовательные учреждения рискуют потерять финансирование.