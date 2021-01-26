Военный обозреватель назвал невидимку B-21 Raider «хвастовством и пропагандой»

Санкт-Петербург, 26 января. Разрабатываемый в США B-21 Raider в американской прессе назвали «самым крутым в мире». Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец развеял миф об уникальности данного изобретения, рассказав в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», почему в современном высокотехнологичном обществе все разговоры о самолетах-невидимках — не более, чем миф.

«Технология «стелс» была известна еще в Советском союзе. Но в современном мире нет ни одного летающего корабля, который нельзя было бы обнаружить. Поэтому все разговоры о «самолетах-невидимках» — это просто хвастовство», — заявил Баранец.

Он подчеркнул, что профессионал никогда не будет говорить о невидимых летательных аппаратах, он скорее назовет их самолетами, обладающими технологиями пониженной заметности.

«Именно поэтому самолеты-невидимки — это все образность, реклама и пропаганда, но никак не реальное положение дел», — заверил эксперт.

Участник пресс-конференции добавил, что такой самолет просто менее заметен для радаров.