Военный обозреватель назвал невидимку B-21 Raider «хвастовством и пропагандой»

Санкт-Петербург, 26 января. Разрабатываемый в США B-21 Raider в американской прессе назвали «самым крутым в мире». Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец развеял миф об уникальности данного изобретения, рассказав в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», почему в современном высокотехнологичном обществе все разговоры о самолетах-невидимках — не более, чем миф.
«Технология «стелс» была известна еще в Советском союзе. Но в современном мире нет ни одного летающего корабля, который нельзя было бы обнаружить. Поэтому все разговоры о «самолетах-невидимках» — это просто хвастовство», — заявил Баранец.
Он подчеркнул, что профессионал никогда не будет говорить о невидимых летательных аппаратах, он скорее назовет их самолетами, обладающими технологиями пониженной заметности.
«Именно поэтому самолеты-невидимки — это все образность, реклама и пропаганда, но никак не реальное положение дел», — заверил эксперт.
Участник пресс-конференции добавил, что такой самолет просто менее заметен для радаров.
«Но тут дело в другом — насколько эти радары — российские, китайские, американские, позволяют видеть эту «невидимку». Я лично имел возможность наблюдать пролет так называемых американских «невидимок», находясь в кабине российского радара. И там на экране радара эта американская «невидимка» была видна также хорошо, как прилипший на лобовое стекло желтый лист. Если представить, что он у вас перед носом, то можно легко понять, как наши военные видят американские самолеты на радарах, даже если эти самолеты якобы невидимы», — объяснил Баранцев.