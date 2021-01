Постпред РФ в Вене отметил прогресс в отношении ДСНВ

Москва, 26 января. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил прогресс в ситуации вокруг ДСНВ.

Ульянов заявил, что есть предпосылки к возможному продлению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в ближайшее время.

Apparently #Russia and #US are making remarkable and speedy progress on extension of #START Treaty. There are reasons to expect that the relevant agreement can become a reality very soon.