Постпред РФ в Вене отметил прогресс в отношении ДСНВ

Москва, 26 января. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил прогресс в ситуации вокруг ДСНВ.

Ульянов заявил, что есть предпосылки к возможному продлению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в ближайшее время.

«Очевидно, Россия и США делают заметный и быстрый прогресс по продлению ДСНВ. Есть основания ожидать, что соответствующее соглашение станет реальностью очень скоро», — пишет дипломат в своем аккаунте в Twitter.

Apparently #Russia and #US are making remarkable and speedy progress on extension of #START Treaty. There are reasons to expect that the relevant agreement can become a reality very soon. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) January 26, 2021

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-участники Североатлантического альянса выступают за продление договора о сокращении наступательных вооружений