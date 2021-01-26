Звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева сильно похудела

Москва, 26 января. Заслуженная артистка России Людмила Артемьева, исполнившая роль Ольги Николаевны в сериале «Сваты», преобразилась за новогодние праздники, заметно похудев.

Видео с 57-летней артисткой появилось в молодежном развлекательном сервисе TikTok. Случайный прохожий успел снять бегущую к служебному входу в театр Артемьеву. Актриса в плотно прилегающих легинсах, ботинках и легком пальто спешила к железной двери по заснеженному двору.

Театр звезда трепетно называет Храмом. Сейчас она является актрисой московского Ленкома. Пользователи молодежной соцсети обратили внимание на худобу артистки. Они порекомендовали Артемьевой вернуться к прежнему весу, чтобы сохранить красоту и здоровье.

«Люсенька, хватит худеть. Уже некрасиво», — обратился к звезде один из ее TikTok-подписчиков.

Пока велась работа над седьмым сезоном «Сватов», несколько актеров успели покинуть проект. Недавно стало известно, что поклонники сериала не смогут увидеть в продолжении еще одного артиста.