Эксперт объяснил готовность Японии к сценарию по захвату Курил

Москва, 26 января. Япония ведет подготовку к военному захвату спорных территорий, и поэтому страна развивает собственное вооружение, утверждает военный эксперт Юрий Кнутов.

Согласно информации местных СМИ, в Токио ведутся переговоры о разработках и вводе в строй новых видов вооружения в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В комментарии «ПолитЭксперту» член Общероссийской организации «Офицеры России», военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что системы РЭБ используются часто при атаках.

«Другой вопрос, что есть сценарий захвата Курильских островов военным насильственным путем. В 2020 году такое заявление было со стороны министра обороны Японии, потом кабинет правительства его дезавуировал. Тем не менее высказывание было», — напомнил эксперт.

По мнению собеседника издания, Япония повышает свой военный потенциал в рамках подготовки к ведению боевых действий. Кроме того, новый министр обороны США публично заявил о намерениях поддержать Страну восходящего солнца в споре относительно принадлежности островов в Южно-Китайском море. В свою очередь, японцы поддают масла в огонь за счет принятия плана на 2026-2030 годы — к этому времени в стране намерены закончить работы по созданию гиперзвуковой ракеты.

«Лозунги такие: хватит держаться за старую конституцию, нам нужна своя атомная бомба. То есть Япония реально готовится к новым конфликтам. Все это говорит о том, что Токио имеет серьезные планы по захвату территорий как Курильских островов, так и спорных с Китаем в Южно-Китайском море», — заключил военный эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об усилении систем ПВО на Курильских островах ЗРК С-300В4.