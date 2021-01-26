Литовские медики назвали способ ускорить диагностику COVID-19

Вильнюс, 26 января. Медики из Литвы смогли разработать новую тест-систему, определяющую наличие COVID-19 в срок от шести часов до суток. Об этом они рассказали журналистам.

Помимо известного ПЦР-теста специалисты медицинского факультета Вильнюсского университета решили брать у пациентов на анализ образцы мочи, кала и крови, поделились в вузе. Предполагается, что такой способ существенно повышает точность теста.

ПЦР-тестирование на коронавирус делается путем забора мазков из носоглотки. В полученном материале эксперты ищут вирусные РНК. Однако при развитии заболевания такой метод не позволяет определить диагноз на 100% точно.

Представленный в Литве новый метод планируется испытать в экспериментальных условиях, после чего его можно будет применять на практике.

Риск тяжелого течения коронавируса и гриппа особенно велик у пожилых людей. Причину такого явления недавно выяснили австралийские ученые.