Популярные противовоспалительные средства оказались опасными при коронавирусе

Вашингтон, 26 января. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) могут помешать иммунной системе в борьбе с коронавирусом, считают ученые из Соединенных Штатов.

НПВП подавляют ферменты циклооксигеназы-1 и циклооксигеназы-2, которые играют роль в воспалительных реакциях. В результате лекарства оказывают влияние на размножение вируса внутри клеток, восприимчивость организма к инфекции и действие иммунной системы, объясняют специалисты.

Прием популярных противовоспалительных средств не сказался на экспрессии белков ACE2 и репликации вируса, однако препараты снижали продукцию цитокинов и нарушали иммунный ответ на коронавирус. Активность НПВП на ранних стадиях инфицирования способна пагубно сказаться на состоянии здоровья.

Российские специалисты ранее предложили альтернативу антибиотикам. Новый метод поможет в заживлении ожогов и опасных ран. Проект реализуют эксперты Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ).