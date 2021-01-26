СК возбудил дело против истязавшего сына жителя Челябинской области

Челябинск, 26 января. Правоохранители задержали 47-летнего мужчину, который подозревается в избиении несовершеннолетнего сына в Златоусте.

Сотрудники Следственного комитета начали уголовное производство в отношении жителя Златоуста после поступления сообщения от матери пострадавшего мальчика. По словам женщины, ее супруг неоднократно избивал 14-летнего сына, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки на теле мальчика были зафиксированы многочисленные следы побоев. Они же стали поводом для возбуждения дела и досудебного разбирательства, сообщили в СК.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения горе-отцу. Также следователи уже инициировали решение вопроса о лишении мужчины родительских прав.

В Приморье многодетный отец получил пять лет колонии строгого режима за издевательства над малолетним сыном, сообщало издание Deita. Глава семейства истязал ребенка с декабря 2018 по январь 2020 года.