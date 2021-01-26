Пьяная мать из Казахстана требовала дать ей шампанское в долг для ребенка

Нур-Султан, 26 января. Жительница Усть-Каменогорска устроила в магазине скандал, требуя одолжить ей алкогольный напиток якобы для ребенка.

Инцидент произошел в продуктовом магазине, где нетрезвая местная жительница затеяла ссору с продавцом, который отказался ей одолжить бутылку шампанского. О курьезном случае сообщили местные СМИ.

Ролик с требовательной и подвыпившей женщиной был опубликован в Сети, где быстро распространился по пабликам и сообществам. Жительница Казахстана, оскорбившись на отказ выдать ей алкогольную продукцию, заявила, что это для ее ребенка-инвалида. Скандальная дама призвала продавца «уважать мать и защищать ее ребенка».

По словам сотрудника магазина, дебоширка часто покупает у них продукты и алкоголь. При этом она жалуется, что ей не предоставляют никаких льгот.