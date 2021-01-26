Гном Гномычу проведут экспертизу на синдром Аспергера

Москва, 26 января. Экспертизу на синдром Аспергера проведут сыну российского фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александру. В семье ребенка называют Гном Гномыч.

Информацию об этом сообщил глава адвокатской конторы Александр Добровинский. Экспертиза необходима в рамках уголовного дела о клевете. Иск продюсер Яна Рудковская подала против издания StarHit за клевету.

«23 января состоялся допрос Яны Рудковской в рамках уголовного дела. Яна подробно рассказала о переживаниях Саши, которые он испытывал после злополучной статьи. На 29 января малышу назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — рассказал адвокат семьи в интервью РИА Новости.

Очные ставки между сторонами начнутся уже на следующей неделе. Адвокат надеется, что на этом этапе удастся вывести заказчиков материала на чистую воду.

Ранее Рудковская заявила, что планирует довести до конца уголовное дело о клевете в адрес ее сына, юного фигуриста. Ребенку уже проводили одну психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела, которая не обнаружила никаких отклонений у ребенка.