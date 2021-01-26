Новый госсекретарь США Блинкен вступил в должность

Вашингтон, 26 января. Американские сенаторы утвердили кандидатуру Энтони Блинкена в качестве нового государственного секретаря страны.

Отмечается, что перед дипломатом стоит много задач. Ему придется пересмотреть всю внешнюю политику бывшего президента США Дональда Трампа и экс-госсекретаря Майка Помпео.

Первоочередной задачей является продление договора СНВ-3 с Россией. Кроме того, Блинкену предстоит вернуть США в ВОЗ и в Парижское соглашение о климате.

Ранее стало известно, что Китай ввел против Майка Помпео санкции. Такое решение было принято на фоне вмешательства США во внутренние дела республики.