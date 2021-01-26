«Накуренные» оппозиционеры арестованы на 10 суток за неповиновение полиции

История с оппозиционерами, которые перед митингами «заправляются допингом» и ведут себя довольно агрессивно, получила продолжение. Источник ФАН сообщил, что после «навальнингов» двое молодых людей были задержаны не только за употребление запрещенных веществ, но и за неповиновение полиции.

Сторонники Навального шумели по месту жительства одного из них, чем вызвали гнев соседей. Полиция оперативно прибыла к дебоширам, но открывать дверь они отказались. Чтобы попасть в квартиру, полицейским пришлось вызвать сотрудников МЧС. Они вскрыли дверь и впустили наряд внутрь.

От освидетельствования оппозиционеры отказались, сотрудникам пришлось составлять на них протокол по ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Помимо этого за сопротивление полиции пришлось привлечь неудачливых навальнистов к административной ответственности за мелкое хулиганство по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Суд изучил все обстоятельства произошедшего и назначил обоим наказание — арест на 10 суток.