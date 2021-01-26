ФАН объявляет победителей конкурса «Хорошие новости России»



Санкт-Петербург, 26 января. Читатели и жюри ФАН выбрали победителей конкурса «Хорошие новости России». Конкурс для журналистов, который проводится дважды в месяц, учрежден Федеральным агентством новостей, чтобы поддержать представителей региональных СМИ, освещающих позитивную повестку нашей страны. Участники конкурса делятся с читателями историями о различных спортивных и культурных событиях, благотворительных проектах, достижениях российских регионов, а также о людях, которые стали настоящими героями современности. Победители конкурса по традиции премируются денежными призами. На этот раз лидерами читательских симпатий стали представители Грозного, Ярославля и Верхней Пышмы.

Из десяти работ, представленных на конкурс, большую часть читательских голосов получил материал корреспондента «Первого Ярославского областного телеканала» Дарьи Коос «В Ярославской области продолжает развиваться система реабилитации пожилых и людей с инвалидностью». Автор знакомит зрителя с несколькими историями спасения людей, которые думали, что их жизнь закончена. Но благодаря нацпроекту «Демография» они обрели второй шанс на новую, интересную и наполненную событиями жизнь. За этот видеосюжет проголосовали 40% читателей. Золотой призер конкурса Дарья Коос получает денежный приз — 30 тысяч рублей.

Второе место и награда в 20 тысяч рублей достались журналисту газеты «Час Пик» Айгуль Сабировой. За ее публикацию «Столетний ветеран войны из Верхней Пышмы начинает утро с гимнастики» отдали голоса 32% читателей. Статья посвящена фронтовику Василию Петровичу Пономареву, который, несмотря на 100-летний юбилей, по-прежнему остается образцом человеческой воли и стойкости духа.

«Бронзовым» призером конкурса «Хорошие новости России» стала корреспондент ИА «Чечня сегодня» Хава Кадиева. Ее публикация «Когда на рынке появится халяльная крольчатина чеченского производства?» пришелся по душе 15% читателей. За рассказ о работе первой в мире халяльной кроличьей фермы автор получает 10 тысяч рублей.

Редакция ФАН поздравляет победителей и приглашает к участию в конкурсе «Хорошие новости России» всех региональных журналистов. Ознакомиться с положением и скачать бланк заявки можно здесь. Заполненные заявки и ссылки на материалы ждем по адресу goodrussia@riafan.ru.

