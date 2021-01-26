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ФАН объявляет победителей конкурса «Хорошие новости России»

ФАН объявляет победителей конкурса «Хорошие новости России»
Санкт-Петербург, 26 января. Читатели и жюри ФАН выбрали победителей конкурса «Хорошие новости России». Конкурс для журналистов, который проводится дважды в месяц, учрежден Федеральным агентством новостей, чтобы поддержать представителей региональных СМИ, освещающих позитивную повестку нашей страны. Участники конкурса делятся с читателями историями о различных спортивных и культурных событиях, благотворительных проектах, достижениях российских регионов, а также о людях, которые стали настоящими героями современности. Победители конкурса по традиции премируются денежными призами. На этот раз лидерами читательских симпатий стали представители Грозного, Ярославля и Верхней Пышмы.

ФАН объявляет победителей конкурса «Хорошие новости России»

Из десяти работ, представленных на конкурс, большую часть читательских голосов получил материал корреспондента «Первого Ярославского областного телеканала» Дарьи Коос «В Ярославской области продолжает развиваться система реабилитации пожилых и людей с инвалидностью». Автор знакомит зрителя с несколькими историями спасения людей, которые думали, что их жизнь закончена. Но благодаря нацпроекту «Демография» они обрели второй шанс на новую, интересную и наполненную событиями жизнь. За этот видеосюжет проголосовали 40% читателей. Золотой призер конкурса Дарья Коос получает денежный приз — 30 тысяч рублей.

Второе место и награда в 20 тысяч рублей достались журналисту газеты «Час Пик» Айгуль Сабировой. За ее публикацию «Столетний ветеран войны из Верхней Пышмы начинает утро с гимнастики» отдали голоса 32% читателей. Статья посвящена фронтовику Василию Петровичу Пономареву, который, несмотря на 100-летний юбилей, по-прежнему остается образцом человеческой воли и стойкости духа.

«Бронзовым» призером конкурса «Хорошие новости России» стала корреспондент ИА «Чечня сегодня» Хава Кадиева. Ее публикация «Когда на рынке появится халяльная крольчатина чеченского производства?» пришелся по душе 15% читателей. За рассказ о работе первой в мире халяльной кроличьей фермы автор получает 10 тысяч рублей.

Редакция ФАН поздравляет победителей и приглашает к участию в конкурсе «Хорошие новости России» всех региональных журналистов. Ознакомиться с положением и скачать бланк заявки можно здесь. Заполненные заявки и ссылки на материалы ждем по адресу goodrussia@riafan.ru.
 

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