Спасших от ДТП автобус с детьми сотрудников полиции наградили на Урале

Челябинск, 26 января. Глава Челябинской области Алексей Текслер вручил награды сотрудникам ДПС Ивану Новоселову и Дмитрию Шумакову, которые спасли от аварии автобус с юными хоккеистами.

Трагедия едва не произошла 4 января на трассе M5. Навстречу машине сопровождения, в которой ехали полицейские, вылетел легковой автобус. Однако Новоселов и Шумаков не свернули, чтобы не ставить под удар автобус с детьми.

"Они подставились под удар. Были погибшие, но дети остались живы и здоровы, — написал Текслер в своем Instagram, подчеркнув, что гордится сотрудниками и благодарен им за храбрость и самоотверженность.

Подписчики губернатора в комментариях выразили благодарность полицейским.

«Правильно, нужно отмечать таких людей, чтобы были примером! Спасибо им огромное за смелось!», «Настоящие герои нашего времени!», «И мы гордимся! Спасибо за спасение детей, побольше бы таких людей!», «Мужики молодцы! <…>не растерялись, да еще и не ушли от столкновения», — написали пользователи.

Напомним, детская хоккейная команда ехала из Южноуральска в Златоуст, их сопровождал полицейский автомобиль. Внезапно прямо на них со встречной полосы выскочила Kia Ceed. Оба инспектора ДПС получили травмы. Два пассажира Kia скончались.