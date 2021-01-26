Никас Сафронов отреагировал на слухи о «тайном ребенке» Началовой

Москва, 26 января. Недавно в СМИ появились новости о тайном наследнике певицы Юлии Началовой, который якобы появился после смерти знаменитости благодаря суррогатной матери и замороженным яйцеклеткам.

Художник Никас Сафронов считает абсурдными новости о рождении второго ребенка покойной певицы. Он призывает российские СМИ оставить в покое Началову и не тревожить ее душу на том свете. Также художник просит журналистов подумать о чувствах родственников знаменитости, умершей в 2019 году.

Деятель искусства напомнил о действующих правилах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По словам Сафронова, здоровье Началовой в последние годы оставляло желать лучшего. Он верит, что врачи не стали бы делать забор яйцеклеток для дальнейшего ЭКО в силу данного фактора.

«Вряд ли подобные скандалы положительно отразятся как на психике девочки, жизнь которой и так стала несладкой после смерти мамы, так и на здоровье родителей Юли, до сих пор не оправившихся от своего горя», — сказал художник в комментарии «Собеседнику».

Певица умерла 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Началова болела подагрой, красной волчанкой и диабетом. Незадолго до смерти исполнительница получила незначительную травму, и из-за проблем со здоровьем у нее развилась гангрена.