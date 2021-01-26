Донбасс сегодня: на ВСУ тестируют неизвестную вакцину, солдаты Киева сожгли свой блиндаж

Донбасс, 26 января. Обострение боевой обстановки в ДНР, ВСУ бьют по Горловке из тяжелых минометов. Морские пехотинцы Киева сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами. Волонтеры поставили в ВСУ неизвестную вакцину, командование обязало бойцов прививаться. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки были достаточно насыщенными с точки зрения огневой активности Вооруженных сил Украины. Впервые за длительное время зафиксирован обстрел населенного пункта в Луганской Народной Республике. Под огнем гранатометов и стрелкового оружия оказался поселок Золотое-5. В Донецкой Народной Республике зафиксировано шесть обстрелов со стороны армии Киева, в том числе с применением тяжелого вооружения, что уже становится нормой, несмотря на миролюбивые заявления украинских политиков.

Военнослужащие 503-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты обстреляли из 120-мм миномета поселок шахты «Гагарина» в Горловке. На донецком направлении обороны подразделения 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ обстреляли Спартак из автоматических станковых гранатометов. С западного направления, из района Марьинки силовики 28-й отдельной мехбригады ВСУ обстреляли окраину Донецка — поселок Александровка, применив стрелковое оружие. Поселок Еленовка обстрелян из орудия боевой машины пехоты бойцами 1-го танкового батальона украинской армии.

Также разведкой дончан вскрыты позиции трех боевых машин пехоты 72-й отдельной мехбригады ВСУ в районе Веселого, техника размещена во дворах частных домовладений. Кроме того, защитники ДНР сообщают об использовании противником станций радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» к северу от Донецка, в районе Опытного с целью противодействия наблюдателям ОБСЕ, которые фиксируют нарушения украинской стороной мирных договоренностей.

Украинские морпехи сожгли блиндаж

Два дня назад на позициях 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ произошел инцидент, в ходе которого было уничтожено немало единиц военного имущества. Силовики допустили возгорание блиндажа из-за неосторожного обращения с огнем, сообщают в оборонном ведомстве ДНР. Результатом возгорания стало уничтожение огнем восьми единиц автоматов Калашникова АК-74 и боеприпасов. Кроме того, ранения различной степени тяжести в виде ожогов получили трое бойцов, один из них в критическом состоянии.

На украинских морпехах тестируют вакцину от коронавируса

В той же 36-й бригаде ВСУ командование восточной оперативно-тактической группировки организовало работу групп, состоящих из капелланов и военных психологов. По замыслу командования, данные группы должны убедить военнослужащих пройти вакцинацию от коронавируса, сообщают в управлении Народной милиции ДНР.

Интересен тот факт, что препарат, которым планируют прививать украинских «защитников», поставляется в ВСУ по линии волонтерской организации «Вернись живым», которая формально не имеет отношения ни к государству Украина, ни к закупкам медикаментов и профилактических средств для армии. Более того, так называемая вакцина пришла в бригаду морпехов без сопроводительных документов, сертификатов соответствия и иных необходимых бумаг, после чего весь личный состав отказался вакцинироваться. Именно с этим обстоятельством и связано направление командованием ОТГ «Восток» к морпехам «десанта» из капелланов и психологов.

Небоевые потери ВСУ

В управлении Народной милиции ЛНР представили сведения о небоевых потерях в передовых частях противника. В 14-й отдельной механизированной бригаде огнестрельное ранение из автомата получил рядовой Евтушенко. Инцидент произошел в результате непроизвольного выстрела оружия по причине неосторожности бойца во время занятий по огневой подготовке личного состава.

Еще один инцидент, но уже в подразделении 92-й отдельной мехбригады ВСУ произошел в районе Золотого. Травмы получил рядовой Собко, проводивший инженерные работы по дооборудованию существующих позиций.