Недавно родившая Ашмарина оставила детей ради банкета Ольги Бузовой

Москва, 26 января. Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Ашмарина, совсем недавно родившая двойню, оставила детей ради вечеринки певицы и ведущей Ольги Бузовой.

Ашмарина стала многодетной матерью 2 января — она родила двойняшек, которых назвала Аврора и Ариана. На момент появления близнецов у экс-участницы реалити-шоу уже росли две дочери от предыдущих отношений. С отцами старших девочек Ашмарина предпочла расстаться. Справляться с детьми многодетной матери удается благодаря помощницам.

На своей странице в Instagram Ашмарина недавно поделилась радостной новостью — она впервые после недавних родов оставила детей и вышла в свет. Звезда «Дома-2» посетила шикарный банкет, который Ольга Бузова устроила в честь своего дня рождения. Однако материнство не позволило Ашмариной веселиться долго, поэтому с вечеринки она ушла одной из первых.

«Все, мои дорогие, я уже бегу домой, скорее к своим малышкам», — рассказала экс-участница реалити-шоу в Stories.

По словам Ашмариной, устроенное Ольгой Бузовой мероприятие прошло просто потрясающе. Звезда «Дома-2» поздравила ведущую с днем рождения и отметила, что вечер удался.

Ольга Бузова собрала на вечеринке в честь своего 35-летия почти весь свет отечественного шоу-бизнеса. Однако на дне рождения певицы не заметили короля российской эстрады Филиппа Киркорова.