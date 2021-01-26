Ученый назвал аномалией снятое в Крыму морское явление

Симферополь, 26 января. Россиянка сняла на видео необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму. Доктор биологических наук, профессор Сергей Иванов назвал явление аномальным.

Видеоролик опубликовали в социальных сетях. Это явление может наблюдаться в конце лета или в начале осени. Однако такое скопление медуз не естественно для середины зимы. Исследователи предположили, что размножение этих особей в таком количестве связано с обилием пищи. На видео попали корнероты — это медузы, которые вырастают до больших размеров, но не несут угрозы людям, рассказал Иванов в беседе с «Комсомольской правдой».

При этом кандидат биологических наук Сергей Алемов считает, что скопление медуз произошло из-за особых погодных условий. Это связано со штормовым ветром, заявил специалист.

Как сообщалось, резкие перепады температуры в Одессе привели к редкому явлению. Местные жители делились записями в социальных сетях, на которых видно, как от моря идет сильный пар и кажется, что вода «закипает».