Определена причина тяжелого течения гриппа и COVID-19 у пожилых людей

Канберра, 26 января. Риск тяжелого течения коронавируса и гриппа особенно велик у пожилых людей. Причину такого явления выяснили австралийские ученые.

Пенсионеры восприимчивы к вирусным патогенам, а инфекции способны спровоцировать смертельно опасные осложнения. Специалисты считают, что это связано с возрастным снижением защитных свойств организма. Ученым еще предстоит выяснить, почему в первую очередь снижается иммунитет к легочным патогенам.

Медленная защитная реакция организма на заражение гриппом у представителей преклонного возраста связана со снижением уровня Т-клеток, а в мозг поступает меньше сигналов об инфицировании. Результаты научной работы вносят вклад в понимание изменений в организме на фоне старения, считают эксперты.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее обновила клиническое руководство по лечению затяжного COVID-19, сообщила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис в ходе брифинга в Женеве.