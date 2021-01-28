В команде Лаймы Вайкуле опровергли слух, что она оплатит похороны стилиста Шевчука

В компании LAIMALUX GROUP, учредителем которой является известная певица Лайма Вайкуле, опровергли ранее растиражированную СМИ информацию, касающуюся финансовой составляющей организации похорон звездного стилиста Александра Шевчука. Некоторые издания сообщили, что похороны Шевчука взялась оплатить сама Лайма Вайкуле, однако в основанной ею компании эти слухи подтвердить отказались.

Представитель LAIMALUX GROUP Екатерина Лазарева в комментарии ФАН пояснила, что Александр Шевчук был арт-директором их компании, поэтому, естественно, его коллеги взяли на себя всю организационную работу, касающуюся похорон.

«Мы как его коллеги занимаемся организацией [похорон], но никаких комментариев по финансовым вопросам не даем, — отметила Лазарева. — Мы помогаем организовать прощальную церемонию».

Информацию, что похороны будет оплачивать сама Вайкуле, представитель компании сочла некорректной.

«Лайма Станиславовна как наш учредитель является частью команды. Она принимает участие в организации [похорон], но финансовые вопросы мы не комментируем», — повторила представитель LAIMALUX GROUP.

Когда и где будут похороны, еще не решено, отметила она.

«Это будет по решению родственников», — сказала Лазарева.

На вопрос, планируется доставить тело Шевчука на Украину (его малая родина — украинский город Умань) или похоронить в Москве, где он жил последние годы, Лазарева ответила, что такой информацией они не располагают.

«У нас такой информации нет», — отметила она.

С вопросами по поводу похорон Шевчука ФАН также обратился через мессенджер к певцу Дмитрию Колдуну, который дружил с покойным стилистом, однако тот отказался выйти на связь.

Один из самых востребованных российских стилистов Александр Шевчук, который был арт-директором компании LAIMALUX, скончался несколько дней назад. Он работал над сценическими образами многих российских и зарубежных звезд: Людмилы Гурченко, Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Анны Нетребко, Земфиры, Филиппа Киркорова, Дмитрия Колдуна, Пола Янга, Жан-Клода Ван Дамма и других.

Шевчук также был главным стилистом и экспертом многих популярных шоу: «Голос», «Фабрика звезд», «Модный приговор», «Новая волна» и других. Известно, что Шевчук активно занимался благотворительностью, в том числе помощью животным.

О его личной жизни известно мало. В прошлом году, по информации СМИ, стилист переболел COVID-19, у него были и другие проблемы со здоровьем. Александр Шевчук скончался несколько дней назад в реанимации одной из московских больниц после операции. Ему было 54 года.