СК расследует смерть мальчика на водоеме в Ставрополье

Ставрополь, 26 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели десятилетнего ребенка на окраине станицы Новотроицкой. Мальчик упал в воду во время катания по льду и утонул.

Школьник пошел на водоем вместе со своими друзьями. Дети долгое время катались по льду, пока не увидели, как их десятилетний товарищ начал тонуть. Пока неизвестно, что именно происходило дальше, но в результате случившегося мальчик, оказавшийся в воде, погиб.

Через некоторое время тело школьника достали из воды и отправили на экспертизу. По ее результатам стало известно, что смерть ребенка наступила от механической асфиксии, сообщили в СУ СК по Ставропольскому краю.

На данный момент правоохранители выясняют детали случившегося. Также в рамках возбужденного дела они намерены установить личности тех, кто был ответственен за безопасность на водном объекте.

В Приморье жертвами тонкого льда стали трое рыбаков, сообщало издание Deita. Их тела вытащили из акватории Амурского залива.