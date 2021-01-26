Следователи назвали количество возбужденных дел по итогам субботних митингов

Москва, 26 января. Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел после прошедших 23 января несогласованных протестных акций в поддержку блогера-провокатора Алексея Навального.

По данным источников в правоохранительных органах, следователями возбуждено 20 уголовных дел по факту беспорядков на субботних митингах. Нарушителям в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Недавно Пресненский районный суд столицы отправил в СИЗО участника незаконной акции, который напал на сотрудника полиции в субботу, 23 января. Он обвиняется по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). До 24 марта участник несогласованного митинга пробудет в СИЗО. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.