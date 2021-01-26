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Следователи назвали количество возбужденных дел по итогам субботних митингов

Следователи назвали количество возбужденных дел по итогам субботних митингов

Москва, 26 января. Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел после прошедших 23 января несогласованных протестных акций в поддержку блогера-провокатора Алексея Навального.

По данным источников в правоохранительных органах, следователями возбуждено 20 уголовных дел по факту беспорядков на субботних митингах. Нарушителям в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Недавно Пресненский районный суд столицы отправил в СИЗО участника незаконной акции, который напал на сотрудника полиции в субботу, 23 января. Он обвиняется по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). До 24 марта участник несогласованного митинга пробудет в СИЗО. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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