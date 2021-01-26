Аналитики выяснили, когда россияне начинают планировать отпуск

Москва, 26 января. Аналитики сервиса путешествий провели опрос и выяснили, задолго ли до предполагаемого отдыха россияне начинают планировать отпуск.

Специалисты провели исследование среди 1678 интернет-пользователей. Оказалось, что максимально заранее о поездке задумывается каждый седьмой респондент. У них уже на весь 2021 год забронированы места в отелях и куплены билеты. За полгода к путешествию готовятся 19% опрошенных, такая же доля граждан планирует тур за три месяца.

Каждый пятый россиянин выбирает путевку в последний момент, не тратя время на подготовку. Чаще всего билеты на лето приобретаются незадолго до вылета, 20% путешественников оплачивают места в самолете в апреле и в мае. Всего 10% туристов выкупают перелет к концу марта.

Блогер-краевед Алексей Ушаков намерен привлечь путешественников в российские деревни. Родители, дедушки и бабушки мужчины сами из Орловской области. Там парень проводил все детство. Отдых в глубинке оставляет самые приятные воспоминания, считает Ушаков.