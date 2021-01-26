Изобразить Путина на банкноте 5000 рублей предложили в Госдуме

Москва, 26 января. Разместить на пятитысячной купюре изображение президента РФ Владимира Путина было бы логичным шагом, считает депутат Госдумы Сергей Калашников.

Минфин США планирует выпустить 20-долларовую банкноту с портретом темнокожей активистки Гарриет Табмен. Калашников выразил мнение, что подобные инициативы говорят о попытке скрыть более актуальные политические проблемы. Изображения на деньгах всегда отражают актуальную государственную политику. Соответственно, проблема рабства в Америке выносится на первый план и увеличивает напряжение в обществе.

Парламентарий не считает возможным помещать на купюры тех или иных людей, потому что они будут что-то символизировать. Но если уж выбирать, то 5000 рублей с портретом Путина выглядели бы логично — другой подходящей кандидатуры нет. Позднее Калашников уточнил, что не планирует выносить данный вопрос на обсуждение.

На 20-долларовой купюре сейчас изображен седьмой президент США Эндрю Джексон, однако администрация нового главы Белого дома Джо Байдена готова заменить его на знаменитую сторонницу отмены рабства Гарриет Табмен.