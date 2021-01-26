Кортунов рассказал о перспективах и недостатках продления СНВ-3

Санкт-Петербург, 26 января. США планируют продлить действие Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией. Такое распоряжение может подписать президент Америки Джо Байден. Возможные сроки действия СНВ-3 названы не были, однако журналисты The Washington Post написали, что договор будет действовать еще пять лет. Актуален ли двусторонний договор между Россией и США и необходимо ли его продление, рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Здесь наши ожидания должны быть реалистичными. Есть вещи, которые СНВ-3 предоставить не может. Во-первых, продление договора не улучшит отношения между Россией и США. Давление на Москву со стороны Вашингтона будет продолжаться. Во-вторых, очевидно, что продление договора не прекратит гонку вооружений, оно лишь изменит ее. Гонка вооружений переместится из количественной сферы в качественную. Это означает, что мы будем соревноваться с американцами в областях кибероружия, космоса и автономных летательных систем. Вместе с этим Россия и Америка будут гнаться за высокими параметрами точности и разрушительной силы», — объяснил он.

Эксперт сообщил, что продление СНВ-3 — это недостаточный стимул для остальных ядерных держав. Они не станут присоединяться к российско-американскому договору.

В противовес ограничениям, которые обуславливаются продлением СНВ-3, Кортунов рассказал о его преимуществах.

«Во-первых, договор показывает, что Москва может о чем-то договариваться с Вашингтоном. Последний раз мы договорились о ликвидации химического оружия в Сирии. Но это было достаточно давно — семь лет назад», — отметил спикер.

По его словам, договор также позволяет сохранить инфраструктуру российско-американского контроля стратегических вооружений.

«То есть договор предоставляет механизмы верификации, контракты между военными, консультации экспертов, общую стратегическую культуру, которая у нас пока существует, но может тоже уйти в прошлое», — добавил специалист.

Андрей Кортунов считает, что СНВ-3 является шансом перехода к новому формату контроля над вооружением.

«Новый формат — сложное дело с технической и доктринальной стороны. У России появляется пять лет, чтобы найти новую модель контроля над вооружением и попытаться ее внедрить. Но пять лет — это очень мало для такой работы. Не факт, что мы в этом преуспеем, но, по крайней мере, шанс есть», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что странам лучше существовать с договором, чем без него. Однако переоценивать значение СНВ-3 не стоит. По мнению Кортунова, это последний такой договор России и США и СНВ-4, скорее всего, не будет.

Отметим, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что договоренность между представителями США и РФ будет достигнута в максимально короткие сроки, если Штаты перестанут выдвигать дополнительные условия. По его словам, американцы пытаются переложить на других ответственность за собственную недоговороспособность.