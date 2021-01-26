Располневшая Гузеева в халате сравнила себя с собакой

Москва, 26 января. Звезда советской мелодрамы «Жестокий романс», ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева не ограничивала себя в гастрономических удовольствиях в новогодние праздники.

Знаменитость признается, что сильно прибавила в весе за первую половину января. К таким выводам она пришла во время подготовки к эфиру на Первом канале. Гузеева записала в гримерной видео для Instagram-stories. Сидя перед зеркалом в махровом голубом халате, 61-летняя артистка сокрушается, что он на ней едва сходится.

«Я растолстевшая, как собака на этих новогодних харчах. Халат сына еле сошелся», — говорит Гузеева стилисту-парикмахеру.

Главная сваха Первого канала призвала подписчиков худеть вместе с ней. Она констатировала: «пора браться за себя. Также актриса поблагодарила фанатов за комплименты ее новой прическе для эфира «Голубого огонька».

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева удивила поклонников и коллег обновленным имиджем перед Новым годом. Знаменитость появилась на праздничных телеэкранах с короткой челкой.