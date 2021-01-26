Окровавленный труп мужчины нашли в центре Сочи

Сочи, 26 января. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти человека, тело которого обнаружили в Центральном районе курортного города.

Труп неизвестного мужчины лежал прямо на проезжей части по улице Докучаева. Первыми его заметили местные жители, которые рассказали об увиденном полицейским. Вскоре стражи порядка прибыли на место инцидента и осмотрели окровавленное тело.

Сначала правоохранители предположили, что мужчина погиб в результате ДТП. Однако после изучения места ЧП они не нашли каких-либо следов, свидетельствующих об аварии. Сейчас полицейские проверяют другие версии случившегося.

В Саратове волонтеры нашли тело мужчины, пропавшего в декабре прошлого года, сообщал телеканал «360». Труп лежал в подвале дома на улице Сакко и Ванцетти.