Толстовка с надписью Russia спровоцировала скандал на Украине

Киев, 26 января. Один из украинских Telegram-каналов опубликовал снимок спортивной кофты, которая была выставлена на продажу в секонд-хенде.

Олимпийка с надписью «Россия» на английском, выставленная на продажу в одном из секонд-хендов Харькова, вызвала бурные обсуждения среди пользователей Сети. Снимок спортивной кофты был опубликован в Telegram-канале.

«Зрада дня в Харькове. Секонд экономкласса на проспекте Гагарина, 20, висит шестой день завоза из семи, никто не покупает. На претензию к старшему продавцу ответила, что это просто вещь», — говорится в подписи к снимку.

Некоторые украинцы заявили, что такие вещи недопустимо продавать в стране.

«Россию нужно стереть с атласа», — написал один из комментаторов, предложивший использовать вещь в качестве «тряпки в сарай».

Другие отметили абсурдность темы для спора.

«Людям заняться нечем, как тряпье обсуждать», — заявил один из пользователей.

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