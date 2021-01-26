Журналисты из Германии заявили, что США борются с «СП-2» при помощи «мачете»

Берлин, 26 января. Журналисты немецкой газеты Handelsblatt прокомментировали вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2».

Таким образом, обозреватель Клаус Штратман выступил защитником проекта. По его словам, от строительства газопровода сейчас зависит благосостояние пяти компаний Европы. Он отметил, что именно поэтому прекращать сотрудничество в рамках проекта нецелесообразно.

Помимо этого, Штратман заявил, что созданный федеральный землей Мекленбург-Передняя Померания фонд в поддержку проекта не является «маскировочной» организацией для обхода американских санкций.

«США борются с «Северным потоком — 2» при помощи мачете, а Мекленбург-Передняя Померания защищается при помощи рапиры. Кто же всерьез упрекнет в этом земельное правительство?» — подчеркнул он.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что события вокруг «Северного потока — 2» с очень высокой вероятностью будут развиваться по оптимистичному сценарию, а газопровод будет достроен уже в текущем году.