Литва рискует остаться без поддержки НАТО из-за проблем с инфраструктурой

Вильнюс, 26 января. НАТО может оставить Литву без поддержки, потому что страна не успела подогнать инфраструктуру под стандарты Альянса.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что из-за инфраструктурных проблем присутствие Североатлантического альянса может уменьшиться.

«Мы – принимающая страна, нам необходимо улучшить нашу инфраструктуру. Однако, несмотря на проделанную работу, большая часть инфраструктурных работ либо сильно задерживается, либо не завершена», — заявил он.

Анушаускас подчеркнул, что Литве необходимо проделать «домашнюю работу», чтобы в будущем поддержка НАТО оставалась на высоком уровне. По его словам, сегодня большая часть намеченных проектов откладывается из-за затяжных процедур государственных закупок.

«Некоторые проекты застопорились, например, проект по приобретению аварийно-спасательного судна, есть другие небольшие проекты, которые затормозились», – рассказал министр.

Ранее журналисты раскритиковали «электронную лотерею», посредством которой Литва набирает людей в армию.