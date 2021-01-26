Поиски в районе крушения Robinson-44 под Вологдой могут возобновить в феврале

Вологда, 26 января. Собеседник ФАН в экстренных службах Вологодской области рассказал, что поисковую операцию в районе крушения вертолета Robinson-44 могут возобновить уже на следующей неделе. Окончательное решение по этому поводу в МЧС региона не принято, однако родственники настаивают, что тела погибших необходимо поднять до начала весеннего паводка. В противном случае шансы найти их будут ничтожны.

Ранее источник в правительстве Вологодской области сообщил ФАН о том, что ситуация с поиском тел погибших в ЧП будет находиться под личным контролем губернатора региона Олега Кувшинникова.