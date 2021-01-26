Боня показала записи в дневнике дочери про заболевшего отца

Москва, 26 января. Телеведущая Виктория Боня, не так давно отметившая 41-й день рождения, устроила по этому случаю сразу две вечеринки — в Дубае и Москве. Но сейчас она находится в Монако. Светская львица переехала на побережье, так как Лондон не пришелся ее дочери Анджелине по вкусу. Подробнее — в материале Teleprogramma.Pro. Боня очень любит свою дочь и заботится о ней со всей душой. Несмотря на то, что с отцом Анджелины Алексом Смерфитом Виктория рассталась, отношения они поддерживают дружеские. Часто обсуждают учебу дочери и личную жизнь друг друга. А иногда даже вместе празднуют памятные даты вместе с родителями экс-супруга.

Накануне Виктория показала подросшую дочь подписчикам. Анджелина прогуляла уроки, но мать не стала ругаться. По ее словам, такое происходит в элитных школах крайне редко, ведь за такое там можно получить серьезный штраф. А теперь девушка обнаружила блокнот дочки и решила поделиться сокровенным. Watch this story by VICTORIA BONYA on Instagram before it disappears. «Это, конечно, личное, но я покажу. Когда я нахожу в Анджелишкиных записных книжках записки бабушке, папе, маме, я просто… У меня сердце обрывается. «Папа, как же я буду жить без тебя. Ты знаешь, что я тебя очень сильно люблю! Очень люблю тебя». Когда папа болел, она писала ему эти вот записки. Слава богу, все хорошо, но это очень мило», — написала Виктория Боня.

Дело в том, что экс-супруг Виктории Алекс Смерфит три года пытается победить болезнь Лайма. Ведущая долгое время скрывала это ото всех, но потом все же заявила, что ирландский бизнесмен болен, и отметила, что молится за его здоровье. Известно, что мужчина пошел на поправку. Анджелина тоже очень переживала за здоровье отца, что, скорее всего, и стало поводом для возвращения в Монако, ведь теперь семья сможет видеться чаще.