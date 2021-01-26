Эксперт назвал «странными» планы Лукашенко закупить 5-6 разных вакцин от COVID-19

Планы президента РБ Александра Лукашенко «закупиться» всеми имеющимися на данный момент вакцинами от коронавируса иначе как странными назвать нельзя. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее Лукашенко провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, по итогам которых Пекин выразил готовность поставить Минску созданную им вакцину от COVID-19. Данные договоренности были достигнуты уже после того, как Россия пообещала обеспечить состоящую с ней в Союзном государстве Республику Беларусь своим доказавшим феноменальную эффективность и безопасность препаратом «Спутник V». На сделках с РФ и КНР белорусский президент останавливаться не намерен: он уже заявил, что РБ необходимо «пять-шесть» вакцин, чтобы понять, какая из них лучше работает.

«Хорошо, конечно, иметь несколько жен, — рассудил Межевич. — Однако не стоит забывать, что к каждой из них прикрепляется своя теща. На первый взгляд, решение Лукашенко «попробовать» все вакцины на свете логично, однако на практике это выльется в огромную медицинскую проблему. У каждой из них своя методика применения и уникальные условия хранения!»

Политолог убежден что реализация планов белорусского лидера приведет к «параличу системы здравоохранения», поскольку адекватно подготовить ее к такой нагрузке попросту невозможно.

«Логического объяснения того, зачем это нужно президенту РБ, я найти не могу, — признался эксперт. — Разве что мы имеем возможность наблюдать очередной акт «игры в многовекторность», которой так славился до последнего времени Лукашенко. Однако подобные действия не способствуют решению насущных проблем с эпидемией, перед которыми сейчас стоит Республика Беларусь».

Собеседник ФАН подчеркнул, что для защиты населения страны ее властям нужна «одна-единственная эффективная вакцина», которую готова предоставить Москва.