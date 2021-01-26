Стало известно место прощания с комиком Шаляпиным

Москва, 26 января. Прощание со стендап-комиком Александром Шаляпиным пройдет на Троекуровском кладбище. Об этом корреспонденту ФАН сообщила концертный директор артиста. По ее словам, траурная церемония состоится в 12:00 28 января в прощальном зале.

Ранее ФАН сообщал о том, что сосед стендап-комика в ночь обнаружения тела услышал женский крик. Он рассказал, что вышел на лестничную клетку и увидел жену Шаляпина и другого соседа. Мужчина предложил им помощь, но они отказались, заявив, что уже вызвали полицейских и отправляются ждать их на улицу.