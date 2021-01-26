Минобороны показало на видео высадку десанта с боевыми машинами БМД-4М

Москва, 26 января. Минобороны РФ опубликовало видео массового десантирования подразделений Ивановского соединения ВДВ с боевыми машинами БМД-4М.

На кадрах отображены все этапы высадки российских десантников, начиная от погрузки техники до приземления. Вслед за военной техникой самолет покинули и военнослужащие подразделений ВДВ. Всего в рамках отработки высадки десантники совершили свыше 650 прыжков с парашютом из Ил-76МД.

«Интервал отделения личного состава от самолета при десантировании составил 0,7 с при скорости воздушного судна более 360 км/ч», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства в пояснении к видео, опубликованному на YouTube.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об обсуждении представителями оборонных ведомств России и Белоруссии проведения совместных стратегических учений «Запад-2021».