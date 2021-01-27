Новые полезные дурачки: Прибалтика и Польша в роли «шестерок», прислуживающих старшим

Для начала немного истории: в течение столетий Польша и Литва (Латвию и Эстонию можно вообще не брать в расчет) были разменными монетами в большой игре империй. Польшу с Литвой покупали, продавали, меняли на другие территории, делили. Те времена прошли, но, похоже, старые комплексы у Вильнюса и Варшавы остались. Эти застарелые комплексы так глубоко впитались на генетическом уровне, что «психика» этих стран погибла безвозвратно. Так что, судя по всему, надеяться на возвращение их политики в русло здравого смысла вряд ли стоит.

Кричите громче — вас услышат

Отсюда — постоянные грозные заявления Варшавы и Вильнюса по вопросам, ни в коей мере их не касающимся, в том числе по поводу внутренних дел их серьезного соседа — России.

Игроки покрупнее — Франция, Швеция, Чехия и Австрия — тоже периодически любят заявлять о своей «обеспокоенности» российскими (или для разнообразия белорусскими) делами (их тоже ни в коей мере не касающимися), но особенно решительно раскачивать лодку не рискуют. И не столько из здравого смысла или от отсутствия желания: в Европе все давно решает Германия! Как Фатерлянд скажет, так и будет. Все остальные просто возьмут под козырек.

Это и понятно: Германии не с руки идти на конфликт с Россией, хотя сильно дружить тоже не получается. Да и не дадут дружить-то! Старший брат в лице США по ту сторону «пруда» дышит в затылок, нашептывает угрозы и вообще всячески дает о себе знать.

Не хочешь мараться сам — посылай «шестерку»

Если что-то не можешь или не хочешь сделать сам, найди, кому делегировать унизительную работенку. Есть такой оборот в английском языке — Useful idiot, что в переводе означает «полезный идиот», а если помягче — «полезный дурачок». «Шестерка». Бегает по различным поручениям, борется за идею, лезет на баррикады, веря во все, что ему говорят «старшие». Польша с Литвой и остальные страны Балтии (хотя нам привычнее название Прибалтика) — прекрасный пример того, что называют этим идиоматическим английским выражением.

В свете последних событий, связанных со скандальным блогером Алексеем Навальным и медленно, но неуклонно надвигающимся концом украинского газового транзита, позиция этих «полезных дурачков» становится все активнее, а кричат они все громче.

«Маленькие страны ЕС берут выше своего веса в защите ценностей и поддержке демократических сил в соседних. Они готовятся к послезавтрашнему дню в Минске и Москве. Как демонстрируют страны Балтии, активное оказание помощи демократическим силам за рубежом означает подготовку к завтрашнему дню, а не просто его ожидание», — с пафосом формулируют они свое отношение к происходящему в России и заодно в Белоруссии.

Примеров такой неуместной активности пруд пруди, мы же обратимся к статье, из которой привели цитату. Эта статья как нельзя лучше показывает так сказать «среднюю температуру по больнице».

Под крылышком ЦРУ

Название заинтересовавшего нас материала:

«Прибалтийский митинг за перемены в Белоруссии и в России».

Автор: Джуди Демпси.

Издание — Фонд Карнеги. Тот самый, которым с 2015 года руководит Уильям Бернс. Но, похоже, старина Бернс досиживает в фонде последние дни — ведь именно его новоиспеченный президент США Джо Байден видит во главе Центрального разведывательного управления — знаменитого ЦРУ.

Так о чем нам вещает детище будущего главы ЦРУ? Увы, ничего нового. Дескать, готовьтесь помогать России и Белоруссии, в которых вот-вот сменится власть. А, готовясь, не забывайте брать пример с Польши и стран Прибалтики, которые после распада Советского Союза оказались передовиками в обретении независимости.

При этом, если раньше по части антироссийской истерии лидировала Польша, то теперь Литва, Латвия и Эстония научились кричать не хуже: дескать, нам не нравится власть в России и Белоруссии, вот какие мы молодцы!

Ну и, конечно, в статье представлен полный джентльменский набор: президенту Белоруссии Александру Лукашенко пора в отставку, Алексея Навального «отравили» в России, и вообще скорее выпускайте его из-под ареста. На каком основании? А просто мы так хотим, значит, надо слушаться.

Из статьи следует вывод, что Эстония, Латвия и Литва сегодня кричат так громко, что в состоянии «мобилизовать» всю Европу, поскольку роль Варшавы в мобилизационном деле в последнее время заметно снизилась.

Что же должна делать Европа по мановению рук «полезных дурачков»? Естественно, вводить санации против России и Белоруссии, торпедировать нужный в первую очередь Европе проект «Северный поток — 2» и тому подобное.

Но, поскольку, в Фонде Карнеги сидят не полные идиоты, они прекрасно понимают, что не все хотелки «полезных дурачков» исполняются. Так, например, газопровод «Северный поток — 2» очень нужен Германии, и канцлер ФРГ Ангела Меркель не готова приносить его в жертву даже ради Навального, которого она как-то навестила в берлинской клинике «Шарите».

Впрочем, и другие члены ЕС не готовы «задрав штаны» бежать за заходящейся в антироссийском раже Прибалтикой. Например, Венгрия в любом случае продолжит сотрудничество с Россией — хотя бы ради атомной электростанции, которую строят российские специалисты, и ради поставок вакцины Спутник V» против COVID-19

По мнению автора статьи, такая ситуация оказывает «негативное внешнее влияние» на европейскую солидарность, ослабляет Европу и подрывает доверие к провозглашаемым ЕС ценностям.

Ни ЕС в целом, ни его отдельные государства-члены не могут добиться изменений в соседних странах, вынуждена признать неизбежное автор материала. Так что остается только ждать… У Балтийского моря погоды…

«Но это не значит, что ЕС должен стремиться к сохранению статус-кво», — не оставляет надежды достучаться до читателей автор статьи.

«Берите пример с прибалтийских стран, которые не ждут, а активно пытаются помощь демократическим силам за рубежом, приближая завтрашний день», — грезит Фонд Карнеги.

Впрочем, эти грезы так и останутся грезами.