Водолазы нашли приборную панель упавшего в Вологодской области вертолета Robinson-44

Вологда, 26 января. Собеседник ФАН в экстренных службах рассказал, что группа волонтеров работала в районе крушения вертолета Robinson-44 в Вологодской области в первой половине января. По данным источника издания, были найдены личные вещи погибших людей и, главное, приборная панель воздушного судна Robinson-44: данные горизонта, скорости и другие. Ее уже передали сотрудникам Следственного комитета для изучения зафиксированных там показателей приборов. К большому сожалению, несмотря на упорство группы водолазов, тела погибших обнаружить не удалось.

Ранее ФАН сообщал, что после крушения вертолета в среде пилотов заговорили о необходимости обозначения воздушных трасс для вертолетов специальными буями. Тогда они будут видны пилоту и исключат столкновение с ЛЭП даже в условиях плохой видимости.