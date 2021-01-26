«Питались убитыми собаками»: харьковская полиция забрала детей из дома-помойки

Харьков, 26 января. Сотрудники полиции забрали детей из квартиры, полностью заваленной мусором, сообщил украинский блогер Иван Выризуб в своем Instagram.

По его словам, детей буквально вынесли с помойки, где они питались «убитыми собаками». В квартире жили также их мать, бабушка и четыре собаки. Из-за мусора, скопившегося в помещении, правоохранители с большим трудом открыли дверь.

«Собак убивали в квартире и ели их», — добавил блогер.

Квартира, в которой находились несовершеннолетние, завалена не только бытовым, но и органическим мусором, а по стенам ползают тараканы. Мать детей объяснила, что всего в доме-помойке пятеро детей, однако двоих в этот момент не было.

Мать оставила свою трехлетнюю дочь в холодном доме, а после нашла ее мертвой, сообщал ФАН. По предварительным данным, ребенок скончался от переохлаждения, проводится проверка.