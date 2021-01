Белый дом обозначил позицию Байдена по решениям Трампа в Западной Сахаре

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с коллегой из Израиля Меиром Бен Шаббатом.

Во время беседы он подтвердил полную поддержку Вашингтоном мирного соглашения Тель-Авива со странами Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА).

Два чиновника также обсудили возможности укрепления налаженных связей между государствами. Американский советник высоко оценил успех Тель-Авива по нормализации дипломатических отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко.

Салливан заверил, что США будут внимательно консультироваться с Израилем по всем вопросам безопасности в регионе.

Международные аналитики предположили, что публикация пресс-релиза Белого дома в первую очередь направлена на граждан государств Ближнего Востока и Северной Африки, которые в последнее время задавались вопросом, отменит ли Байден или поддержит достижения администрации Трампа на территории БВСА, включая развитие отношений Марокко и Соединенных Штатов.

Речь идет о соглашении Вашингтона, Тель-Авива и Рабата по признанию суверенитета королевства над Западной Сахарой. Документ подписан между странами 10 декабря 2020 года, что вызвало бурное обсуждение на мировой арене.

Решение президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Марокко над спорными территориями является незаконным, поскольку нарушает Устав Организации Объединенных Наций и резолюции Совета Безопасности. С таким заявлением выступил представитель фронта ПОЛИСАРИО в ООН Сиди Мохаммед Омар.

Такого же мнения придерживается и советник президента Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) Нанна Лаббат Рашид. По ее словам, американский лидер за время правления добился хаоса не только на Африканском континенте, но и внутри Соединенных Штатов.

Пользователи социальной сети Twitter тоже осудили бывшего президента США за признание суверенитета Марокко над спорными территориями.

The wrong policies of #Trump are destroying peace in #WesternSahara. He has recognized the ilegal Occupation of the territory by #Morocco, putting #USA in a terrible position, we hope the #Biden revert this decision. Fotos of yesterday in the occupied #WesternSahara, are shameful pic.twitter.com/yxVZjdgGXK