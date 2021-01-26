Белый дом обозначил позицию Байдена по решениям Трампа в Западной Сахаре

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с коллегой из Израиля Меиром Бен Шаббатом.

Во время беседы он подтвердил полную поддержку Вашингтоном мирного соглашения Тель-Авива со странами Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА).

«Салливан рассказал о непоколебимой приверженности нового президента США Джо Байдена безопасности Израиля и выразил признательность Бен Шаббату за огромный вклад в двустороннее партнерство», — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Два чиновника также обсудили возможности укрепления налаженных связей между государствами. Американский советник высоко оценил успех Тель-Авива по нормализации дипломатических отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко.

Салливан заверил, что США будут внимательно консультироваться с Израилем по всем вопросам безопасности в регионе.

Международные аналитики предположили, что публикация пресс-релиза Белого дома в первую очередь направлена на граждан государств Ближнего Востока и Северной Африки, которые в последнее время задавались вопросом, отменит ли Байден или поддержит достижения администрации Трампа на территории БВСА, включая развитие отношений Марокко и Соединенных Штатов.

Речь идет о соглашении Вашингтона, Тель-Авива и Рабата по признанию суверенитета королевства над Западной Сахарой. Документ подписан между странами 10 декабря 2020 года, что вызвало бурное обсуждение на мировой арене.



ПОЛИСАРИО против

Решение президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Марокко над спорными территориями является незаконным, поскольку нарушает Устав Организации Объединенных Наций и резолюции Совета Безопасности. С таким заявлением выступил представитель фронта ПОЛИСАРИО в ООН Сиди Мохаммед Омар.

Такого же мнения придерживается и советник президента Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) Нанна Лаббат Рашид. По ее словам, американский лидер за время правления добился хаоса не только на Африканском континенте, но и внутри Соединенных Штатов.

Пользователи социальной сети Twitter тоже осудили бывшего президента США за признание суверенитета Марокко над спорными территориями.

«Неправильная политика Трампа разрушает мир в Западной Сахаре… Мы надеемся, что Байден отменит это решение», — написал подписчик Maima.

The wrong policies of #Trump are destroying peace in #WesternSahara. He has recognized the ilegal Occupation of the territory by #Morocco, putting #USA in a terrible position, we hope the #Biden revert this decision. Fotos of yesterday in the occupied #WesternSahara, are shameful pic.twitter.com/yxVZjdgGXK — Maima (@Maimasah) January 11, 2021

«Нет никаких стратегических причин, по которым Байден не может отступить от дерзости Трампа», — считает Рашид.

#Biden Can Backtrack on #Trump’s Move in #WesternSahara.

Labeling the #Polisario Front a separatist insurgency rather than anti-occupation movement sets a dangerous precedent. But there’s also no strategic reason #Biden can’t back away from Trump’s brash..https://t.co/eIM3xpOWa7 — ﮼رَاشـــــد | Rashid (@RLehbib) January 9, 2021

Тем не менее, последние вести из Белого дома, касающиеся территорий на северо-западе Африки, рушат надежды представителей фронта ПОЛИСАРИО и их сторонников на нового американского президента.

Реакция в мире

Группа исследователей из Университета Сетон-Холл (Нью-Джерси) изучила ситуацию вокруг Западной Сахары. По их мнению, Байден может без серьезных последствий отказаться от последних решений Дональда Трампа по данному вопросу — согласных с ними не много.

Так, израильская ежедневная газета The Jerusalem Post опубликовала материал, в котором говорится о намерениях нового лидера США поддержать «Авраамические соглашения».

В недавней публикации «I24news» со ссылкой на СМИ Израиля утверждается, что источники в Демократической партии США подтверждают приверженность Джо Байдена заданному Трампом курсу. Глава Белого дома приветствует решение Марокко восстановить свои отношения с Израилем и американскими властями.

Новая американская администрация рассматривает королевство как важного союзника. Отмена достижений Трампа в регионе в Демократической партии даже не обсуждается, утверждают источники.

Политолог и специалист по вопросам Магриба и Средиземноморья Хадиджа Мохсен-Финан подчеркнул в интервью французскому TV5Monde, что Байден не станет менять решение Трампа.

«Нет. Он ничего не изменит сначала, потому что это сложно сделать. И потому что он не очень хочет это делать и ссориться с Марокко», — сказал он.

При этом ситуация на северо-западе Африки оценивается как спокойная. ПОЛИСАРИО тщетно пытается показать миру зону боевых действий, чтобы оказать давление на новую американскую администрацию и попытаться подтолкнуть Байдена к пересмотру решений Трампа по этому вопросу.

Исходя из вышеперечисленного, можно прийти к выводу, что новый президент США не станет разрывать достигнутые ранее договоренности, а уж тем более «Авраамические соглашения». Публикацию пресс-релиза Белого дома можно расценивать как однозначный ответ гражданам Марокко и государств Ближнего Востока и Северной Африки, которые задавались вопросом, отменит ли Байден достижения администрации предшественника на территории БВСА.