«Змей Горыныч» проделал проходы сквозь минные поля в Ленобласти

Санкт-Петербург, 26 января. Военнослужащие Западного военного округа отработали проделывание ходов в минных полях условного противника.

Тренировка по прокладыванию проходов в противопехотных и противотанковых минных полях проходила в Ленинградской области при участии инженеров Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии ЗВО.

Согласно информации от пресс-службы округа, в ходе учений группы саперов исследовали вверенный участок с помощью мобильных комплектов разминирования и миноискателей ИМП-2, разыскивая взрывоопасные предметы. После этого специалисты проделывали проходы на минных полях, используя установки разминирования УР-77, более известные как «Змеи Горынычи» за характерный рокот во время работы.

Недавно военнослужащие отметили День инженерных войск — российских специалистов лично поздравил Министр обороны России Сергей Шойгу.