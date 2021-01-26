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Разведенная Муцениеце оказалась на обложке глянца в пикантном платье

Разведенная Муцениеце оказалась на обложке глянца в пикантном платье

Москва, 26 января. Актриса Агата Муцениеце сфотографировалась для обложки журнала. Бывшая супруга актера Павла Прилучного восхитила поклонников красотой на снимке для глянцевого издания.

Муцениеце стала героиней нового номера журнала «Красота и здоровье». Артистка появилась на обложке в пикантном платье-халате из черного шелка. На фото босая Муцениеце сидит на сером кубе и смотрит в объектив томным взглядом.

Стилисты сделали актрисе макияж с акцентом на глаза и прическу с упругими локонами. В редакции журнала сообщили, что 31-летняя артистка дала изданию интервью, в котором поделилась секретной методикой омоложения. Поклонников Муцениеце привело в восторг ее фото с глянцевой обложки.

«Обложка — огонь»;

«Агата здесь прямо голливудская красотка»;

«Классная обложка!» — написали комментаторы в соцсетях.

И хотя сейчас актриса получает комплименты поклонников, ей не удалось избежать комплексов. Муцениеце признавалась, что брак с актером Павлом Прилучным, с которым они развелись прошлым летом, превратил ее неуверенную в себе женщину.

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