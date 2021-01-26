Близкие жертв COVID-19 из Китая намерены раскрыть «правду о коронавирусе»

Ухань, 26 января. Родственники погибших от COVID-19 из Китая планируют раскрыть «правду о коронавирусе» представителям Всемирной организации здравоохранения.

Близкие жертв коронавирусной инфекции считают, что правительство КНР скрывает истину. Также родственники умерших признались в якобы оказанном на них давлении со стороны властей. Эти люди не хотят, чтобы ВОЗ стала инструментом распространения недостоверных сведений, и пообещали раскрыть истину

«Мы постоянно ищем правду. <…> Мы не хотим, чтобы ВОЗ явилась в Китай, чтобы покрывать эти преступления», — заявил житель Китая, чей отец ушел из жизни в феврале прошлого года.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань 14 января. Специалисты собираются провести исследования о возникновении SARS-CoV-2 совместно с китайскими учеными. ВОЗ ранее заявила, что власти Китая могли быстрее отреагировать на первые случаи заражения коронавирусом и сдержать дальнейшее распространение COVID-19.