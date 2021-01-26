Эксперт рассказал, почему трансгендеры уже не появятся на американской валюте

К тому моменту, как американское общество будет готово разместить на купюрах портрет трансгендера, наличные деньги могут уже быть выведены из оборота. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что Минфин США вернется к идее разместить на банкноте достоинством в 20 долларов изображение американской темнокожей правозащитницы Гарриет Табмен, жившей в XIX веке.

«Американское общество к этому, конечно же, готово. После последних десятилетий борьбы афроамериканцев за свои права перемены будут восприняты нормально. Это все — политика культурного разнообразия и покаяния за годы притеснения чернокожих. Если кто-то окажется против, их объявят расистами, белыми супрематистами и вычеркнут из социальной жизни США», — сказал эксперт.

Маркетолог предположил, чем обусловлен выбор правозащитницы, жившей в XIX веке.

«Наверно, Мартин Лютер Кинг — более популярная фигура среди чернокожего населения Штатов. Но здесь, авторы идеи обновления купюры, видимо, хотят сохранить историческую гомогенность. На банкнотах американской валюты нет людей, живших в XX веке», — отметил специалист.

Собеседник выразил уверенность в том, что такая денежная реформа состоится уже в скором будущем.

«Думаю, что это будет воплощено при Джо Байдене. С учетом того, что демография в США меняется в пользу испаноязычного населения, в дальнейшем можно ожидать появления на купюрах кого-нибудь с фамилией Гонсалес», — подчеркнул маркетолог.

В завершение Николай Григорьев заметил, что при нужном запасе времени американские деньги могли бы подвергнуться даже большему обновлению.

«Думаю, отказ от наличности произойдет раньше, чем в социокультурном мире американцев трансгендеры смогут быть помещены на купюру. Было бы у них в запасе еще лет 50, тогда 100% успели бы. А так, думаю, в районе 2050 года банкноты будут выведены из оборота», — подытожил специалист.

Ранее эксперт рассказал Федеральному агентству новостей о вероятных причинах появления скрытого объявления о вакансиях для программистов на сайте Белого дома.