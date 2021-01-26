Убийцу-рецидивиста будут снова судить в Башкирии

Уфа, 26 января. Серийный убийца из Новоуральска снова предстанет перед судом за еще одно преступление почти 20-летней давности.

Житель Свердловской области, в настоящий момент отбывающий пожизненное заключение за серию убийств и изнасилований, стал фигурантом еще одного дела. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Башкортостан.

Следователи нашли еще один эпизод из криминальной биографии 45-летнего убийцы. В 2001 году 16-летняя жительница Дуванского района пропала без вести, после чего ее нашли мертвой со следами изнасилования. Правоохранители вновь допросили свидетелей и родственников погибшей, еще раз изучили материалы дела, после чего внимание полицейских привлекла серия из десяти аналогичных преступлений, совершенных с 1998 по 2003 год.

Так следователи вышли на подозреваемого, который, несмотря на тюремное заключение, будет судим еще раз по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием).