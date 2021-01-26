Мишустин заявил о производстве совместной с Белоруссией вакцины от COVID-19

Москва, 26 января. Россия и Белоруссия создают совместное производство вакцины от коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе переговоров с главой кабмина Белоруссии Романом Головченко Мишустин сообщил, что Москва и Минск предпринимают совместные меры по борьбе с COVID-19. По его словам, в начале января Россия передала Белоруссии партию тест-систем для диагностики.

«По решению президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко создается совместное производство вакцины против коронавируса на территории Белоруссии», — рассказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что Лукашенко потребовал от Комитета госконтроля Белоруссии жестко пресекать внешнее финансирование попыток дестабилизации ситуации в республике.