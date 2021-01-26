Первые одомашненные собаки появились в Сибири более 20 тысяч лет назад

Лондон, 26 января. Предки индейцев попали на территорию современной Америки вместе с прирученными собаками. К таким выводам пришли ученые Даремского университета в Великобритании.

Исследование, благодаря которому специалисты пришли к такому мнению, помогло понять, что впервые четвероногих питомцев одомашнили в Сибири около 23 тысяч лет назад. В последнее время археологи и палеогенетики больше склоняются к сибирскому происхождению собак.

Анализ митохондриальной ДНК древних псов говорит о том, что их родственники впервые появились на территории Сибири. Потомки животных бесследно исчезли в Евразии, однако в Северной Америке они просуществовали гораздо больше.

Ученые выяснили, что определенные породы собак делают своего хозяина привлекательнее в глазах противоположного пола. Исследователи недавно провели эксперимент с помощью приложений для знакомств.