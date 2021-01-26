Что курят внесистемщики перед «навальнингами»? Колонка Вадима Манукяна

В крупных городах России 23 января прокатались несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. Однако в ряде случаев протестующие отличались немотивированной агрессией. Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян получил инсайд от источника, близкого к следствию. Он показывает на конкретном примере причинно-следственную связь подобного поведения на митингах, которые прозвали «навальнингами».

Любопытная история произошла в Ростове-на-Дону. Началось все с того, что в некоем доме соседи решили пожаловаться на шумных жильцов соседней квартиры. Оперативная группа полиции прибыла к месту шумной гулянки и обнаружила, что веселье было с подтекстом, потому что настроение себе дебоширы подняли курительными смесями. В общем, статьи 6.9 и 6.9.1 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) налицо.

Однако история не была бы полной, если бы не выяснилось, что ранее эта шумная компания отличилась, мягко говоря, нестандартным поведением на «навальнинге». И в итоге один из ее участников был оштрафован по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за участие в незаконном митинге.

А ларчик просто отрывался. Причинно-следственная связь обнаружена. И сколько еще таких любителей «дунуть» оказалось на этих несанкционированных мероприятиях по всей стране? Трудно даже представить. Но, сопоставляя ролевую модель протестующих в разных регионах, нет сомнений, что случаи такие далеко не единичны, и становится понятна эта чрезмерная агрессия в ряде случаев.

Ранее эксперты разбирали случаи агрессии на различных митингах 23 января и пришли к неутешительному выводу — в ряде регионов протест искусственно радикализовали его же участники.