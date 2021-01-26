Европа вынуждена рисковать и готовиться к российской угрозе из-за американского хомута



С вступлением в должность президента США Джо Байдена, который является лидером партии, несущей «демократические ценности» путем развязывания войн, все чаще возникает вопрос — готова ли наша страна к такому вызову, ведь новый хозяин Белого дома неоднократно ранее заявлял, что считает Россию главной угрозой для США. Когда ждать большой войны? Есть ли у нашей страны ответ на новые виды вооружений США? Какую роль сыграет продление СНВ-3? И как долго еще Европа будет вынуждена рисковать из-за американских «хотелок»? Эти и другие вопросы обсудили журналисты им военные эксперты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

За последние десять лет желание воевать у американцев сильно уменьшилось, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Американское общество не готово к крупным военным конфликтам. Это видно даже по президентству Дональда Трампа, который использовал свою военную силу меньше, чем его предшественник, Барак Обама. Но это не исключает отдельных военных акций, уверен эксперт.

«Американское общество может принять применение силы о стороны Белого дома при трех условиях. Во-первых, это быстрый результат. Американцам не хочется увязнуть в какой-то долгоиграющей войне, как это произошло в Афганистане. Они находятся там почти 20 лет и конца этому пребыванию не видно. Во-вторых, население волнуют потери. Одно дело, когда война уподобляется компьютерной игре: кто-то нажимает на кнопки, происходят взрывы, и вот она — победа. Другое дело, когда начинают приходить гробы с телами военнослужащих. Это не очень приятное зрелище, публика на это реагирует негативно. Последнее — это проблемы с бюджетом. Им сейчас не по карману начинать войну подобную интервенции в Ираке», — рассказал Кортунов.

Все эти факторы для США сейчас являются сдерживающими, но не исключены точеные интервенции или втягивание других стран в различные конфликты, пояснил эксперт. При этом Андрей Кортунов добавил, что продление договора СНВ-3 не улучшит отношения между Россией и США и не прекратит гонку вооружений.

«Гонка переместится из количественной сферы в качественную. Мы будем соревноваться в таких областях, как киберпространство, космос, автономные летальные системы, а также в точности попадания и разрушительной силе оружия. Этот договор нам просто дает понимание, что мы можем о чем-то договариваться с Вашингтоном. Он дает возможность сохранить российско-американский контроль стратегических вооружений: механизмы верификации, контракты между военными, консультации экспертов, общая стратегическая культура», — обозначил военный эксперт.

Он также отметил, что продление СНВ-3 — шанс на то, что мы воспользуемся временем для перехода к новому формату вооружений. У России появляется пять лет на поиск и внедрение новой модели вооружения — это важно. Но эксперт предостерег и от переоценки значимости СНВ-3. Его продление не говорит о том, что в будущем точно появится СНВ-4.

В ближайшие пять лет США собираются принять на вооружение новый стратегический ядерный стелс-бомбардировщика B-21 Raider. Военный эксперт, директор «Центра анализа мировой торговли оружием» Игорь Коротченко уверен, что средства ПВО России справятся с новой угрозой.

«Любая система ПВО носит эшелонированный характер. В составе вооруженных сил РФ есть такое вооружение, как зенитно-ракетные комплексы С-400, БУК-М3 и ТОР-М2. За счет специальных алгоритмов обработки информации и боевых режимов они способны обнаруживать цели выполненные с использованием технологии стелс. Они распознают эти цели, сопровождают их и при необходимости уничтожают. Поэтому данный перспективный бомбардировщик ВВС США в условиях реальных боевых действий будет обнаружен и уничтожен любым российским ракетно-зенитным комплексом», — убежден военный эксперт.

Однако, когда в век высоких технологий речь идет о безопасности страны, нельзя упускать и киберпространство. По мнению Коротченко, и здесь наша страна прикрыта со всех сторон. Некоторое технологическое отставание от стран Запада сыграло России на руку.

«Надо различать атаки, которые совершают структуры других государств и частные хакеры. Дело в том, что наши сети боевого управления полностью дистанцированы от интернета. Но иначе все устроено в США, ведь интернет изначально развивался, как часть военных программ Пентагона. Поэтому у особо смышленых хакеров есть возможность добраться, например, до абсолютно закрытых систем, которые предназначены для высшего государственного управления. У нас такие вещи невозможны. Наши системы боевого управления стратегическими ядерными силами, либо системы, которые использует президент и Совет безопасности, не имеют выхода в Интернет», — объяснил Коротченко.

Военный эксперт также рассказал, что спутниковая группировка России в космосе полностью обеспечивает возможность глобальной навигации. Наша страна в этой сфере является достойным конкурентом как США, так и Китаю. У российских военных есть отдельные спутники, которые решают задачи разведки целеуказания и контроля за ракетными пусками.

Россия уже привыкла к бесконечным учениям войск НАТО у своих границ. Страны военного блока из года в год увеличивают расходы на подготовку к «угрозе со стороны России».

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец склоняется к мнению, что уже сами члены НАТО не знают, как избавиться от дорогостоящего «американского хомута».

«Американцы уже промыли мозги натовским войскам о российской военной угрозе. С утра до вечера пропагандистская машина вбивает им в головы мысль, что русские вот-вот высадятся в Норвегии, Прибалтике или Германии. Эта пропаганда ведется только с одной целью — оправдать само существование НАТО. Я внимательно слежу за умонастроением в вооруженных силах стран, входящих в блок. Там в рядах офицеров и солдат все чаще раздается: «Какого черта мы должны погибать за интересы Америки?» — поделился Баранец.

Такой посыл, по наблюдению эксперта, все чаще исходит от военнослужащих Германии, Франции и Великобритании. Но влияние Вашингтона настолько сильно, что всех, кто не согласен с нынешней политикой НАТО, просто вышвыривают из вооруженных сил. По словам военного эксперта, блок НАТО на данный момент ни что иное, как «американская дубина в Европе и мире». И даже сильнейшие европейские страны не могут выйти из него, поскольку при малейшей попытке США душат их и политически, и экономически.